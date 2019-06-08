На Дальнем Востоке возродят методики выращивания женьшеня

В Приморском крае возрождают методики выращивания женьшеня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В Лазовском районе Сергей Елизаров вместе с напарником взял в аренду несколько гектаров земли, где они высаживают семена.

В прошлом году высадили около 17 тысяч семян, большая часть взошла. «В природе семена женьшеня всходят больше года, но в домашних условиях я ускоряю этот процесс стратификации. Теперь ростки мы высадим и будем выхаживать их дальше», — рассказал Елизаров. Его семья уже несколько поколений разнимается выращиванием этого растения.

«Дед изучал много литературы о выращивании женьшеня, изучал опыт китайцев, они ведь давно сформировали культуру его разведения. После деда дома остались семена, которые отец для себя выращивал в розарии. Но мы подумали, возродить масштабное производство. В советские времена у нас в крае ведь даже совхоз был по выращиванию женьшеня», - добавил женьшеневод.

Как сообщили авторы технологии, активные компоненты женьшеня, известные как гинзенозиды, имеют разнообразное лечебное действие: обладают противоопухолевым, иммуномодулирующим, регенеративным, антидиабетическим свойствами, эффективны при восстановлении после химиотерапии.

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