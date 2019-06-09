Генсек Совета Европы призвал проверить жалобы журналиста Голунова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд (Thorbjørn Jagland) выразил озабоченность в связи с преследованием российского журналиста Ивана Голунова. Текст заявления опубликован на сайте Совета Европы.

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Ягланд призвал министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову проверить информацию о том, что после задержания Голунов был избит сотрудниками полиции, а обвинения против него основаны на сфабрикованных уликах.

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул, что применение насилия при проведении полицейских расследований запрещено Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, которую подписала Российская Федерация.

«Свобода выражения мнений и право на безопасность фундаментальны для демократического общества, и правоохранительные органы должны также защищать эти ценности», — заявил Ягланд.

Журналист Иван Голунов, известный расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса и «черных кредиторов», обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Он заявил о своей невиновности и связал задержание с новым расследованием.

По его утверждению, сотрудники полиции избили его, а досмотр и обыск проводились с нарушениями. Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Ранее за журналиста вступилась ОБСЕ.

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