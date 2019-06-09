Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Нидерландов в финальном матче Лиги наций по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Порту и завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. Единственный гол на 60-й минуте забил полузащитник Гонсалу Гедеш.

В полуфинале португальцы обыграли Швейцарию со счетом 3:1. Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду.

Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций. Турнир был основан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи и будет проводиться раз в два года.

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