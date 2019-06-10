Чемпион мира подшутил над Головиным после разгрома Сан-Марино

Испанский полузащитник Монако Сеск Фабрегас шуткой отреагировал на победу сборной России над Сан-Марино (9:0). Он оставил комментарий в Instagram-аккаунте своего одноклубника, игрока российской команды Александра Головина.

«Девять голов, и ты не забил ни одного? Как же так, Голо», — написал 32-летний Фабрегас под постом российского хавбека.

8 июня сборная России, разгромив Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы, одержала самую крупную победу в своей истории. Головин провел на поле весь матч, однако не сумел отметиться забитым мячом. Тем временем форвард россиян Артем Дзюба записал на свой счет покер.

Фабрегас является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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