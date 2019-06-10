Остроумное оправдание ребенка перед матерью умилило пользователей сети

Пользовательница Twitter по имени Сара опубликовала записку, которую ее младший брат адресовал матери. Оправдательное письмо младшеклассника восхитило пользователей сети.

«Никогда не забуду тот момент, когда мой брат опоздал на автобус и написал маме эту записку», — написала Сара. В записке мальчик рассказывал, что опоздал на автобус и не сможет пойти в школу.

По его словам, он лег в постель и тяжело переживает произошедшее, поэтому просит его не тревожить. На обратной стороне листка мальчик перечислил плюсы и минусы этого инцидента. «Против: может превратиться в привычку (маловероятно), тебе надо позвонить в школу и сообщить учительнице, что у меня полиомиелит», — заключил он.

Фото: @sarahhollidayyy 1 /2

Остроумная записка собрала более 790 тысяч лайков. Комментаторы восхитились находчивостью школьника и посмеялись над его выдумкой. «Чарт за и против просто убили», — заявил один из них.

Некоторые пользователи в шутку представили, как бы выглядел диалог матери младшеклассника и его учительницы. «С прискорбием сообщаю вам, что мой сын заболел полиомиелитом. Сегодня он не сможет пойти в школу», — иронизировал один из комментаторов. «Но он придет завтра», — добавил другой.

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