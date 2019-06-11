Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Чертановский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом сообщает ТАСС.

Рустам Аминов, Аловадинзод Михроччон, Сафаров Фаридун, Неъмотджон Бобоев, Мирзошавкат Туфалангов и Фируз Сафаров останутся в СИЗО до 8 августа. Их обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц») и по статье 213 («Хулиганство»).

Чуева убили в ночь на 8 июня на юго-западе Москвы. По данным следствия, мужчина гулял с девушкой по парку и сделал замечание группе отдыхающих, которые приставали к прохожим и матерились. Между спортсменом и компанией возник конфликт, переросший в драку. В результате Чуев вместе с одним из нападавших упал в воду, где получил еще несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!