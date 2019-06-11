Стадо голодных бегемотов забрело на поле для регби

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В южноафриканской провинции Лимпопо стадо бегемотов забрело на поле для регби. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось информационное агентство UPI.

Животных заметил местный житель Бен Крюгер (Ben Kruger). На снятых им кадрах видно, как бегемоты пасутся на поле со своими детенышами и щиплют траву.

Гиппопотамы могут есть мясо, но считаются травоядными животными и питаются преимущественно травой. Они нередко выходят на сушу в поисках пропитания после наступления темноты.

Ранее сообщалось, что туристы в частном заповеднике Мала-Мала в ЮАР стали свидетелями ночного конфликта между бегемотом и носорогом. Свидетели отметили, что гиппопотаму было просто скучно и он хотел добиться внимания носорога.

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