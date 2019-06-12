Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды. Его слова приводит Sport24.

Черчесов посчитал нахождение Чалова на скамейке запасных закономерным. Он отметил, что наблюдает за результатами форварда. «Мы рады, что он в нашей команде, обживается. После Сан-Марино мы поговорили и поняли друг друга — все идет своим чередом», — добавил тренер.

В последних двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу сначала над Сан-Марино (9:0), а затем над Кипром (1:0). Чалов оба матча провел на скамейке запасных.

Чалов — лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2018/2019. В 30 матчах турнира он забил 15 мячей.

Форвард впервые был вызван в сборную в ноябре 2018-го, дебютировал в марте этого года и провел два неполных матча против Бельгии и Казахстана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!