Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.

По словам Тимошенко, они с украинским лидером обсудили текущую ситуацию в стране, проведение досрочных парламентских выборов и способы воплотить в жизнь изменения, которых ожидают люди от новой власти.

В администрации президента Украины сообщили, что встреча была организована по инициативе Тимошенко. «На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 июня, Тимошенко заявила, что ее партия готова к формированию коалиции с партией сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Также лидер «Батькивщины» рассказала, что предложит Зеленскому свою программу реформ «Новый курс».

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