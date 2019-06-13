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Самый дешевый квадратный метр Москвы нашли в Люблино

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Самая низкая стоимость квадратного метра московской первичной недвижимости в июне 2019-го зафиксирована на уровне 138,8 тысячи рублей. Об этом сообщается в материалах аналитиков Urbanus (есть в редакции «Ленты.ру»).

В таком бюджете продается жилье в ЖК «Люблинский парк», который строится в столичном районе Люблино. Жилой комплекс со вторым по дешевизне жильем — «Влюблино» — расположен на территории того же района. Стоимость метра в этом ЖК находится на уровне 140 тысяч рублей.

Третье место занял жилой комплекс Citimix, апартаменты в котором продаются по цене в 141,9 тысячи рублей за метр. Комплекс строится в районе Тропарево-Никулино.

Четвертая строчка рейтинга досталась ЖК «Город» (Дмитровский район): стоимость метра в этой новостройке — 144,2 тысячи рублей. Пятое место у ЖК «Грани», который строится в Текстильщиках. Квартиры в этой новостройке продаются по 146 тысяч рублей за метр.

«Жилые комплексы в границах МКАД с прайсом в 140-160 тысяч рублей за квадратный метр — не такая уж и редкость. Но большинство из этих проектов имеет недостатки (...) которые снижают их потребительскую привлекательность, а вместе с ней и продажную стоимость», — отмечается в исследовании Urbanus.

Ранее в компании Urban Awards подсчитали, сколько времени понадобится москвичу со средней по городу зарплатой, чтобы накопить на квартиру. Полностью откладывая все заработанные деньги, собрать необходимую на покупку квартиры-студии сумму такой горожанин сможет за 31 месяц.

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