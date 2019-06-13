В Казани пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам

Российский этап Red Bull Air Race пройдет в столице Татарстана 15-16 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Этап в Казани станет вторым стартом сезона. Первый этап прошел в Абу-Даби в начале февраля. В России зрителей ждут три гонки — соревнование в классе Masters и две гонки в классе Challenger.

Квалификация в классе Master стартует в субботу 15 июня 2019 года. Гонка, состоящая из трех этапов, последний из которых это Финал четырех, пройдет в воскресенье 16 июня. Всего в российском этапе примут участие 14 пилотов.

Первая гонка в классе Challenger пройдет 15 июня. Вторая уже на следующий день. В общей сложности в стартах Challenger примут участие девять пилотов: Мелани Астелс (Франция), Флориан Бергер (Германия), Кенни Чан (Гонконг), Кевин Коулман (США), Патрик Дэвидсон (ЮАР), Сэмми Мейсон (США), Даниэль Рюфа (Швеция), Патрик Штрассер (Австрия) и Батист Винье (Франция).

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