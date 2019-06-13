Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь

Жительница острова Джерси своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

41-летняя Александра Радди (Alexandra Ruddy) так встревожилась из-за покраснения на коже маленького Эвана (Ewan), что обратилась к докторам в их нерабочее время. Медики осмотрели юного пациента и диагностировали у него сепсис. «Сепсис — это заражение крови, — объяснила она. — С ним нельзя сидеть до понедельника и ждать, когда у врачей будет приемное время».

По данным издания, в Англии от сепсиса ежегодно умирают около 15 тысяч человек.

Благодаря матери, которая вовремя обнаружила опасное покраснение, мальчика удалось вылечить при помощи антибиотиков. Оказалось, за неделю до осмотра в больнице Эван поранил руку во время похода в зоопарк.

Радди призналась, что рассказала о случившемся по совету друзей. Женщина опубликовала историю сына на своей странице в Facebook, загрузив несколько фотографий. Пользователи сети поблагодарили мать за столь полезную публикацию. Пост стал вирусным и собрал более 35 тысяч ретвитов и 14 тысяч лайков.

В мае сообщалось, что жительница австралийского штата Квинсленд разглядела на фотографиях ребенка признак раковой опухоли. Женщина своевременно отвела дочь на консультацию к врачам, где у нее диагностировали ретинобластому.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!