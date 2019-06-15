Тренер убитого в США российского сноубордиста высказался о его «нелепой» смерти

Антон Благовидов, тренировавший убитого в США российского сноубордиста Дмитрия Кольцова, назвал смерть спортсмена «нелепой». Слова специалиста приводит «Комсомольская правда».

Благовидов вспомнил, что Кольцов был целеустремленным и трудолюбивым, а сноуборд и серфинг для него были главными вещами в жизни. «Он тренировался сутки напролет, и у него очень неплохо получалось», — заметил тренер. Человеком же Кольцов был веселым и добрым.

«Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе», — заявил Благовидов.

Кольцов был застрелен 14 июня в Лос-Анджелесе. Пулю в него выпустил наркоман Ретт Маккензи Нельсон, находившийся в машине. Кольцов в момент нападения был со спутником, который не пострадал.

Кольцов входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду. С 2009-го по 2010 год с ним работал Благовидов.

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