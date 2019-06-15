Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году. По данным принадлежащего Григорию Берекину РБК, служба публикует подобную информацию впервые.

Представитель Росстата сообщил агентству, что ранее эти данные включались в «прочие» несчастные случаи. Он не уточнил, почему было решено выделить эту статистику в отдельную категорию.

Информация о погибших в боях поступает в службу через систему загсов, никакие данные о людях в ней не указываются. Причина смерти выставляется врачами, которые оформляют медицинские свидетельства о смерти, и представляет из себя алфавитно-цифровой код из Международной классификацией болезней (МКБ-10). Повреждениям в результате боевых операций присвоен код Y36. Речь идет о травмах, причиненных огнестрельным оружием и другим вооружением, взрывом военно-морского оружия, огнем, пожаром и горячими веществами. Также учитываются военные операции с использованием ядерного, биологического и химического оружия, авиакатастрофы и взрывы.

В конце сентября 2018-го председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что за три года войны в Сирии там погибло 112 российских военных.

В мае 2015 года президент Владимир Путин своим указом засекретил информацию о потерях среди военнослужащих в мирное время в период проведения специальных операций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!