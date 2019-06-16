Российская теннисистка захотела проиграть и поматерилась

Российская теннисистка Вероника Кудерметова нецензурно выругалась на тренера Сергея Демехина, передает Eurosport.

Тренер подошел к Кудерметовой во время перерыва полуфинального матча Чемпионата Росмалена на травяных кортах в Хертогенбосе. На тот момент игра шла со счетом 3:4 в пользу американской теннисистки Элисон Риск. Россиянка обвинила Демехина в том, что он оказывает на нее давление, из-за чего ей трудно сосредоточиться на игре. «Расслабься, я хочу проиграть, пусть я ******. Спокойнее», — обратилась теннисистка к тренеру.

В результате россиянка проиграла матч со счетом 6:4.

Вероника Кудерметова — победительница пяти турниров WTA 125K (из них один в одиночном разряде) и 20 турниров ITF (из них четыре в одиночном разряде).

Чемпионат Росмалена на травяных кортах — профессиональный теннисный турнир, проводимый в начале лета в Хертогенбосе. С 2009 года женский турнир относится к международной серии WTA с призовым фондом в 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

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