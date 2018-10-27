Мать проигравшего бойца MMA выругалась на судью

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ярослава Кичигина уступила Виктории Скляровой на турнире RCC 4, что вызвало возмущение ее матери Анны Азовской, находившейся у клетки. Видео реакции Азовской на поражение дочери опубликовал спортивный журналист Ярослав Степанов в своем Twitter.

Кичигина уступила уже в первом раунде техническим нокаутом. Азовская оказалась недовольна решением судьи и в грубой форме возмутилась остановкой боя. По ее мнению, Кичигина продолжала «работать».

Азовская — мать пятерых детей. Четверо из них — профессиональные бойцы. Женщина нередко выступает секундантом своих детей на различных турнирах.

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