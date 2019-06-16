Инспектор ДПС покончил с собой во время дежурства

В Южно-Курильском районе Сахалинской области покончил с собой 44-летний инспектор ДПС — старший лейтенант полиции. Об этом сообщает Sakhalin.info.

По информации агентства, при проверке несения службы врио начальника районного ОГИБДД выявил у офицера признаки алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства они отправились на служебном автомобиле в ОМВД.

В момент выхода из автомобиля инспектор предпринял попытку покончить с собой. Его госпитализировали, однако врачам не удалось спасти офицера.

По данному факту проводится служебная проверка, информация также направлена в следственный отдел и прокуратуру.

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