Названо эффективное лечение самого опасного типа рака

Ученые Университета Западной Вирджинии в США определили новое потенциально эффективное средство в борьбе с раком поджелудочной железы — одного из самых смертоносных типов злокачественных опухолей. Предполагается, что комбинация препаратов FOLFIRINOX улучшит выживаемость пациентов, у которых новообразование находится вблизи крупных кровеносных сосудов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали 24 исследования и рассмотрели 313 случаев пограничного резектабельного рака поджелудочной железы, когда удаление опухоли слишком рискованно из-за возможного обильного кровотечения. Для лечения таких пациентов применялась FOLFIRINOX, чтобы новообразование уменьшилось и его можно было бы безопасно вырезать. Оказалось, что зачастую комбинация препаратов продлевала жизнь пациентов, делая возможным хирургическое вмешательство.

В среднем, пациенты, принимавшие FOLFIRINOX, выживали 22,2 месяца по сравнению с контрольной группой, где больные доживали до 12 месяцев.

В настоящее время рак поджелудочной железы находится на четвертом месте по уровню смертности. Одна из причин этого заключается в том, что опухоли довольно быстро становятся устойчивыми к традиционной химиотерапии.

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