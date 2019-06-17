Воробьев оценил инвестиционный климат Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу достойно представитель регион на следующем Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 июня.

«Наша задача дальше думать, как снимать барьеры, как сделать так, чтобы через год на этой важной экономической площадке мы снова выглядели достойно. Прошу подготовить план мероприятий, который позволил бы нам претендовать на высокие места», — сказал Воробьев в ходе совещания с членами правительства.

Губернатор отметил, что в целом остался доволен результатами в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата.

В ходе форума, которой проходил с 6 по 8 июня, Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, а также заключил несколько инвестиционных контрактов.

Губернатор неоднократно говорил о важности привлечения новых инвестиций. По его словам, от этого зависит экономический рост области.