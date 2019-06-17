Нурмагомедов вынудил малолетнего фаната «Барселоны» восславить «Реал»

В сети появилось видео, где болельщики просят о совместной фотографии российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте jak.

30-летний россиянин увидел футболку с символикой «Барселоны» на одном из мальчиков и заявил, что не будет фотографироваться с фанатом каталонского клуба. Он отметил, что согласится только в том случае, если мальчик произнесет на камеру кричалку мадридского «Реала»: «Вперед, Мадрид». В итоге фанат согласился на условие российского бойца.

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