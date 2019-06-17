Леонтьев назвал местью «расследование» Reuters о перелетах главы «Роснефти»

Агентство Reuters разместило материалы о 290 перелетах главы «Роснефти» Игоря Сечина и прибегло к слежке в ходе их подготовки, чтобы компенсировать свою неудачу с расследованием о работе нефтегазовой компании в Венесуэле. Таким образом прокомментировал публикацию агентства пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, пишет портал Iz.ru.

«Нам известно — и будет правильно, если это станет достоянием публики, что все так называемое расследование является результатом неудачно исполненного заказа по Венесуэле», — отметил Леонтьев.

По его словам, «задачей Reuters была провокация дополнительных санкций по работе компании с Венесуэлой». «Заказчик хотел именно этого. По каким-то причинам исполнение заказа сорвалось», — пояснил Леонтьев, отметив также, что агентству пришлось опровергать опубликованную информацию.

«Эта выходка с "самолетным расследованием" является в какой-то части местью за неудачу — это позор, беспрецедентный позор для Reuters, а в какой-то части компенсирует неисполнение задачи», — резюмировал представитель «Роснефти».

14 июня «Роснефть» опубликовала сообщение, в котором обвинила Reuters в тотальной слежке за Игорем Сечиным, а также его родственниками и знакомыми. Агентство в материале ссылалось на личные аккаунты в соцсетях членов семьи руководителя нефтяной компании и его окружения.

В апреле Reuters заявило, что власти Венесуэлы пользуются услугами «Роснефти», чтобы обходить введенные Соединенными Штатами санкции против нефтяной промышленности страны. «Роснефть» назвала публикацию откровенной ложью. Спустя несколько дней агентство исправило материал, признав, что не располагают данными о платежах по сделкам в обход санкций США, которые якобы имели место.