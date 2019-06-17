Астронавт Лерой Чиао придумал «космическую» ручку

Компания-производитель часов и пишущих инструментов Montblanc представила новую коллекцию ручек StarWalker. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 17 июня.

В разработке новинок принимали участие китайско-американский астронавт Лерой Чиао и корейский иллюстратор Чжехун Чой. «Коллекция призывает нас задуматься о том, как важно сохранить нашу планету и способствовать ее дальнейшему процветанию», — прокомментировал генеральный директор Montblanc Николя Барецки.

Фото: Montblanc 1 /6

В линии представлены модели с корпусом из ценной смолы черного цвета с контрастными металлическими деталями, ручки Doué с корпусом из смолы и с металлическим колпачком, а также модели, выполненные полностью из металла. Кроме перьевых ручек, в каждой линии предлагаются шариковые, а также файнлайнеры.

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. Осенью 2018 года Montblanc представил свой бестселлер — виртуальную бумагу — в новом чехле из натуральной кожи Saffiano с сине-серым камуфляжным принтом в стиле Urban Spirit Racing.

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