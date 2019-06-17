Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.

По его словам, Порошенко считает, что на Украине не могут делать хорошее вино. Саакашвили рассказал, что много раз просил политика снизить налоги для украинских виноделов, однако тот отказывался. Сейчас, по словам Саакашвили, производители местной алкогольной продукции находятся в тяжелых условиях, поскольку им приходится платить высокие пошлины и проходить сложную процедуру регистрации.

Саакашвили считает, что Порошенко не пьет местное вино, поскольку старается соответствовать своему окружению.

Перед проведением второго тура президентских выборов Порошенко заявил, что последний раз был пьяным более 35 лет назад. Он добавил, что слухи о том, что он «пьет, не просыхает», — это дело рук «российской пропаганды».

Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Политик был лишен украинского подданства более двух лет. Соответствующий указ издал в 2017 году Порошенко.

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