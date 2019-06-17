В Венецию привезли Эрмитаж

Российский фонд ЦУМ Art Foundation стал партнером павильона России на 58-й биеннале современного искусства в Венеции Biennale Arte 2019. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 июня.

Биеннале проходит до 24 ноября 2019 года под девизом «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Куратором российского павильона объявлен музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а его комиссаром остается Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.

Эрмитаж подготовил к Венецианской биеннале экспозицию, названную по фрагменту Евангелия от Луки (глава 15, стихи 11-32), известному как «Притча о блудном сыне», которая посвящена одноименной знаменитой картине Рембрандта, находящейся в этом музее.

Фото: Михаил Вильчук 1 /3

Полотно «Возвращение Блудного сына» стало темой мультимедиа-инсталляции российского кинорежиссера Александра Сокурова, представленной на биеннале. Инсталляция демонстрирует зал Эрмитажа и одновременно — мастерскую живописца с картинами, скульптурами и большим зеркалом.

Также в российском павильоне представлена инсталляция-аттракцион под названием «Фламандская школа» работы художника Александр Шишкин-Хокусай. Вырезанные из дерева фигурки движутся, взаимодействуя с картинами и зрителями. Частью оформления павильона стали копии фрагментов фигур атлантов, украшающих вход в Новый Эрмитаж.

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универсальный магазин, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов люкс и премиум. Занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз на углу Петровки и Театральной площади, перестроенное архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века. Впервые партнером национального павильона на Венецианской Биеннале ЦУМ стал в 2017 году.

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