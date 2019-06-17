В Литве вновь обиделись на adidas из-за символики СССР

Депутаты литовского Сейма потребовали от немецкого производителя одежды adidas прекратить продажу одежды с советской символикой. Об этом сообщает ТАСС.
С такой инициативой выступили представители оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Заявление с призывом к adidas опубликовали на сайте законодательного собрания Литвы староста партийной фракции в парламенте Габриэлюс Ландсбергис и его заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Сейма Литвы.
Депутаты потребовали от немецкого производителя не поощрять «советскую ностальгию» и «учитывать исторические факты», а также изъять соответствующие изделия из фирменных магазинов и сетей розничной торговли. «Было бы непостижимо, если бы adidas выпустил линию одежды нацистской тематики. Я убежден, что есть и другие способы праздновать спортивные достижения, а не прославлять режим, ответственный за гибель и страдания миллионов людей», — говорится в заявлении.
Причиной для возмущения стала фотография лондонского магазина марки, на витрине которого выставлены товары с советской символикой.
В мае 2018 года платье с символикой СССР, выпущенное adidas, возмутило МИД Литвы.