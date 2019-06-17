Российские водоемы очистили от двух тысяч затонувших судов

За последние несколько лет со дна российских рек и озер подняли около двух тысяч затонувших судов с целью предотвращения их негативного влияния на водоемы. Об этом заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры Евгений Надыршин, передает ТАСС.

По его словам, за 2018 год было подано более 40 исков в суды о возложении на предприятия обязанностей по подъему и утилизации транспортных средств, поскольку «они представляют опасность для водной среды». «Немалая доля вредных веществ поступает в водоемы от затонувших судов», — отметил Надыршин.

Так, в прошлом году было зафиксировано более 40 тысяч нарушений, связанных с использованием водных ресурсов, и принесено более 800 протестов.

В мае жители Тольятти Самарской области начали подписывать петиции и жаловаться на пересыхание реки Волги и местных водоемов, что, по их мнению, может погубить местную экосистему и оставить их без питьевой воды.

Решением вопроса о поднятии уровня воды в Волге занялись, в том числе, и в Москве: прошло совещание, на котором согласовали уровень сброса воды через ближайшие гидроузлы. Однако, по мнению метеорологов, сложившуюся ситуацию нельзя назвать критичной.