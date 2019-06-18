Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС во вторник, 18 июня.

Материалы по теме «Как так — вы не хотите рожать» Россиянок отправляют в церковь за разрешением на аборт. Это не антиутопия

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», — пояснил премьер.

О существенном повышении пособия по уходу за ребенком до трех лет Медведев заявил 17 апреля.

В конце мая общественники предложили создать так называемый отцовский капитал. Подразумевается, что отец сможет получить выплату при рождении в семье третьего ребенка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!