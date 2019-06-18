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Песков подтвердил данные о кибератаках на Россию

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Дмитрий Песков

На протяжение последних лет наблюдаются последовательные кибератаки на российские государственные ведомства, объекты критической инфраструктуры и СМИ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 18 июня.

«Это попытки взлома, внедрения, инфильтрации вредоносного софта, получения контроля над ресурсами. Это большая проблема!» — сказал он.

Так Песков отреагировал на заявление Нарышкина о новых кибератаках на Россию. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что за несколько дней до прошлой прямой линии президента информационная система и крупные телеканалы были подвергнуты мощнейшей ddos-атаке, источники которой были за рубежом.

Ранее во вторник директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что силы Запада могут совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Накануне Песков, комментируя информацию в газете New York Times об усилении попыток по внедрению вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, признал возможность кибервойны между США и РФ. При этом он указал, что профильные ведомства ведут работу по недопущению хакерских атак.

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