Евроичкериец в бегах объявил о насильственном возвращении в Россию

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который уехал из России, объявил, что его собираются депортировать на родину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Польская пограничная служба вынесла решение о моей депортации в Россию. Тучи сгущаются», — написал он и показал фото одной из страниц документа на русском языке. Там уточняется, что решение об отказе в предоставлении статуса беженца вынесено в связи с тем, что претендент на статус беженца не покинул территорию Польши «в допустимый срок». Пункт «Обязываю возвратиться в Россию» отмечен крестом.

Какое именно ведомство вынесло это решение на предоставленной странице не указывается. На момент выхода материала на сайтах пограничной службы Польши и польского управления по делам иностранцев информация о депортации Абдурахманова опубликована не была.

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В 2018 году Абдурахманов объявил, что европейские страны экстрадируют беженцев в Россию по запросу властей, нарушая Европейскую конвенцию по правам человека. Тогда же Польша отказалась предоставлять ему статус беженца.

Блогер выступает с критикой властей Чечни. В марте 2019-го он назвал первого президента республики Ахмата Кадырова предателем народа. После этого спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть. Его словам дали несколько трактовок, носители языка тогда напомнили, что по традиции кровная месть объявлялась только в ответ на убийство. Однако, по словам властей, на родине блогеру опасаться нечего.

Блогер уехал из России в 2015 году. По его словам, причиной побега стал конфликт с двоюродным братом главы республики Рамзана Кадырова. Исламу Кадырову не понравилась «слишком салафитская» борода Абдурахманова, после чего его отвезли в полицию и заставляли признаться, что он воевал в Сирии.

Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Абдурахманова и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами. На родине он объявлен в федеральный розыск. Он неоднократно просил убежища в Грузии и Польше, но ему отказывали с формулировкой «представляет угрозу для безопасности страны».

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