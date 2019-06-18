Президент Туркмении назначил сына губернатором

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара губернатором одной из самых крупных провинций страны — Ахалского велаята. Об этом сообщает Reuters.

В январе 37-летний Сердар Бердымухамедов занял пост вице-губернатора этой провинции. Кроме того, он успел поработать замминистра иностранных дел и депутатом парламента. Теперь же его прочат в преемники отца.

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По данным «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»), в официальных сообщениях Сердара называли сыном народа, а их совместные с президентом появления на публике — символом преемственности поколений. Сердар также принимал участие в нескольких государственных визитах отца и вел переговоры.

В октябре 2017 года Сердар Бердымухамедов был награжден медалью имени Мяликгулы Бердымухамедова (отца действующего главы республики) за заслуги перед отечеством.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркмению в конце 2006 года. Он известен своими увлечениями: стрельбой и метанием ножей, игре на гитаре и пианино, скачками, дрифтом и чтением рэпа.

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