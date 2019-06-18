Назван главный способ сокращения курения

Эффективность антитабачных кампаний в целом сопоставима с налогами на вредные продукты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на публикацию американского Национального бюро экономических исследований.

Отмечается, что заметную роль в изменении поведения граждан играют не только повышение налогов, но и обсуждение антитабачных инициатив в обществе. Так, потребители переориентируются на покупки в штатах с более низкими налогами или переходят на альтернативные способы потребления никотина. Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.

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Итоговое снижение потребления связано не столько с ценовыми изменениями, сколько с поведенческими реакциями, инициируемыми изменениями налогового законодательства, приходят к выводу ученые. По их мнению, добиться ограничения потребления вредных продуктов возможно пропагандой и изменениями социальной атмосферы, а не только госрегулированием, как считалось раньше.

Работа посвящена влиянию налогового регулирования на потребление табака, однако может быть актуальна для кампаний по снижению потребления вредных продуктов из «индустрии греха».

В конце декабря замминистра здравоохранения России Олег Салагай подтвердил планы ведомства по выводу из оборота табачной продукции после 2050 года

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