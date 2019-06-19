Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
От России захотели получить ответы по делу сбитого «Боинга»
Снимающий фильм про Чернобыль Данила Козловский оценил британский сериал
Российским клубам понадобился чемпион мира
В отделах полиции предложили выдавать тапочки
Саркози пойдет под суд за коррупцию
В Госдуме возмутились выводами по гибели «Боинга» в Донбассе
Кадыров с войском и кличем «Ахмат сила!» проник в «Игру престолов»
Старик упал с мотоцикла на пути и в последний момент избежал смерти под поездом
Медведев ответил Кудрину на слова о бедности
Новости партнеров

Первый полет B-52 с гиперзвуковой ракетой попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Первый полет стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A попал на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовала авиабаза Эдвардс (Калифорния).

Там же военные выложили снимки с AGM-183A, переносимой B-52 Stratofortress. Их них следует, в частности, что в тестах принимал участие бомбардировщик с серийным номером 60-0036 и неофициальным именем Tagboard Flyer, а под одним крылом самолета могут вмещаться по две гиперзвуковые ракеты.

Испытательный полет бомбардировщика с перспективным оружием состоялся 12 июня на авиабазе Эдвардс (Калифорния). Ракета без боеголовки была подвешена под одно из крыльев бомбардировщика и находилась там в течение всего времени полета. В ходе испытаний отслеживалось воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие и внешнюю подвеску самолета.

В апреле появилось видео запуска пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52 Stratofortress. Использование пороховых стартеров позволило сократить время запуска самолета с часа до десяти минут, освобождая от необходимости применения наземного оборудования.

Boeing B-52 Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с февраля 1955 года. В 1952-1962 годы было произведено более 700 таких бомбардировщика, из которых к настоящему времени на службе у американских военных осталось менее 80 машин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
F-35 увеличат дальность
Ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету
Запуск B-52 пороховыми стартерами попал на видео
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:1918 июня

«Людей грузили в телячьи вагоны»

Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
18:4212 июня

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

15:13Сегодня

Гибель современной цивилизации ускорилась

Наука и техника00:0112 июня

Стыд и футбол

Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
16:46 8 июня

Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

12:11Сегодня

Раскрыт новый механизм возникновения жизни

13:21Сегодня

В людях нашли неизвестные «куски» неандертальцев

Наука и техникаПартнерский материал

Взять на мушку

Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
10:45Сегодня

Человечеству предрекли метановую катастрофу

14:20Сегодня

За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

15:18 8 июня

Рогозин отказался брать Маска на работу в «Роскосмос»

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
В отделах полиции предложили выдавать тапочки
Стали известны результаты ЕГЭ получивших ноль из-за ручки выпускников
Россиянин принял пристава за коллектора и прогнал его игрушечным пистолетом
В Госдуме решили дать звания ветеранов России отслужившим в украинской армии
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
От России захотели получить ответы по делу сбитого «Боинга»
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
В Нидерландах усомнились в явке россиян на суд по сбитому «Боингу»
Россия усомнилась в гражданстве убитого в Лондоне «россиянина»
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Россия предсказала обострение на Корейском полуострове
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Порошенко допустил отказ Украины от Крыма
Порошенко пригрозил России международными трибуналами
Появились подробности гибели депутата Верховной Рады Тымчука
Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
В мире появился третий ультрабогач
МТС увеличила количество точек продаж
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Россияне перешли на чекушки
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ-100
Наркоторговец с ножом попытался убить оперативника при задержании
Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Первый полет B-52 с гиперзвуковой ракетой попал на видео
Гибель современной цивилизации ускорилась
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Опальный капитан объяснил уход из «Спартака» и отказался стыдиться
Назван вероятный соперник Макгрегора в следующем бою
Женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
В российском футболе появился еще один украинец
Братьев Кокориных воссоединят в колонии
«Спартак» избавился от опального капитана
Все материалы
Культура
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Сыгравший Легасова актер удивился недовольным «Чернобылем» и напомнил о нацистах
Снимающий фильм про Чернобыль Данила Козловский оценил британский сериал
Адвокат отказался защищать Вайнштейна
Баста прокомментировал скандал на лейбле Тимати
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Любительницу поиграть с оружием в Instagram наказали в Чечне
Кадыров с войском и кличем «Ахмат сила!» проник в «Игру престолов»
Малахов показал расправу сына бывшего вратаря сборной России над матерью
Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
Модель пожаловалась на тяжелую жизнь с большой грудью
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Трансгендер стал лицом бренда нижнего белья для женщин
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Бортпроводницы рассказали о тайном заработке
Бортпроводники выгнали пассажиров из самолета из-за смертельного заболевания
Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли
Киркоров поделился видео жесткой посадки в московском аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Старик упал с мотоцикла на пути и в последний момент избежал смерти под поездом
Преступник завел «сторожевую» белку и откормил ее наркотиками
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти
Все материалы
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ
Назван округ Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы