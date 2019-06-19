Руководству России пригрозили обвинениями по сбитому в Донбассе «Боингу»

Обвинения по делу о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом могут предъявить высокопоставленным чиновникам и военным России. Об этом заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

«Речь идет о том, что мы начинаем от солдат, а завершаем генералами и политиками», — сказал он.

Луценко рассказал, что на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT) в Нидерландах родные погибших спрашивали, возможно ли предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину. По словам генпрокурора Украины, его голландский коллега ответил, что «этого исключить нельзя».

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Точное число возможных обвиняемых Луценко назвать не смог, отметив, что в данный момент украинская и голландская стороны работают над установлением непосредственных исполнителей преступления.

19 июня JIT объявила первые имена обвиняемых в крушении «Боинга» в Донбассе. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) и бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский, а также его подчиненный Олег Пулатов. Все они граждане России. Помимо них, обвиняемым проходит подчиненный Пулатова, украинец Леонид Харченко.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении указанных лиц за день до оглашения официальных выводов международной группы. Кроме того, свои списки обвиняемых публиковали голландские журналисты и группа Bellingcat.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Суд назначен на 2020 год.

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