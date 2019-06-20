Европейский суд не признал логотип adidas торговой маркой

Европейский суд общей юрисдикции отказался признавать торговой маркой логотип компании adidas в виде трех параллельных полос, говорится в сообщении пресс-службы суда.

В постановлении отмечается, что «логотип adidas не содержит достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки». Таким образом суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году отказало производителю одежды в регистрации торговой марки. В EUIPO отметили, что изображение трех параллельных полос, ориентированных в любом направлении не позволяет отличить логотип adidas от других похожих изображений.

Судебное разбирательство началось после того, как adidas попытался обязать бельгийскую компанию Shoe Branding Europe BVBA отказаться от использования двух параллельных полос на своей продукции. В adidas считают, что это слишком похоже на их эмблему.

17 июня депутаты литовского сейма потребовали от adidas прекратить продажу изделий с советской символикой. Парламентарии попросили не поощрять «советскую ностальгию» и «учитывать исторические факты», а также изъять соответствующие изделия из фирменных магазинов и сетей розничной торговли.

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