Бывшего главу отдела по борьбе с наркотиками отправили в СИЗО

В Подмосковье арестован бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом в четверг, 20 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления СКР по региону Ольга Врадий.

О задержании бывшего сотрудника межмуниципального управления МВД «Раменское» подполковника полиции Дмитрия Понкратова сообщалось 20 июня. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Под стражей также находятся трое его бывших подчиненных.

По данным «Коммерсанта», Понкратов является организатором преступной группы, которая сфабриковала в 2017 году уголовное дело о наркотиках против жителя подмосковного поселка Рылеево.

Понкратов вину не признает, но двое фигурантов дела стали сотрудничать со следствием. Полицейские попали под следствие после того, как в июне 2018 года судья Раменского горсуда вернул в прокуратуру уголовное дело против 25-летнего сантехника Александра Нестеренко, которому была подброшена доза амфетамина. Его задержали 27 февраля 2017 года оперативники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Молодого человека избили толстой книгой, требуя, чтобы он продал наркотик знакомым.

Полицейские нашли у Нестеренко купюру в пять тысяч рублей и оформили ее как выручку от якобы проданного 0,91 грамма амфетамина. Сам он категорически отрицал вину в наркоторговле.

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