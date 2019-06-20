Путин даст Киеву шанс

Москва намерена дать новому украинскому руководству шанс выйти на траекторию решения проблем в Донбассе, а не их усугубления, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 июня.

Также глава государства назвал чушью и ложью обвинения в адрес России в оккупации Донбасса. Он призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского заняться проблемами страны.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после госпереворота. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Москва отмечает голословность обвинений и подчеркивает, что не является стороной конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после смены власти в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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