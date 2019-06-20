Россиянин пожаловался Путину на прописку в МВД

Житель Самары Павел Бревко пожаловался, что он 20 лет прописан в здании МВД. Об этом он сказал в видеообращении президенту Владимиру Путину во время прямой линии 20 июня, сообщает издание 63.ru.

Бывший артист театра кукол рассказал, что по адресу его прописки Полевая, 4 находится следственное управление МВД России по Самарской области. «Раньше здесь были гостиница "Театральная" и общежитие для артистов. Когда здание передавали МВД, актерам пообещали жилье. Однако прошло 20 лет — жилья мне не дали», — пояснил мужчина.

19 июня жители Асбеста Свердловской области перед прямой линией попросили Путина переселить местных чиновников в их аварийные дома. Они пожаловались, что в домах протекают крыши, не открываются окна и покосились стены. Дома признали аварийными в 2010 году, расселить жильцов пообещали в 2012, но так и не сделали этого.

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