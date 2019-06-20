Зеленский привел журналистов в свой кабинет и показал «прикол»

Президент Украины Владимир Зеленский устроил для журналистов экскурсию по своему кабинету в администрации президента. Видео этой экскурсии опубликовано в YouTube-канале издания «Украинская правда».

Сама прогулка по кабинету президента началась внезапно, когда Зеленский рассказывал журналистам о планах своей администрации. «Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду», — сказал он, после чего решил продемонстрировать свое рабочее место.

Позже, во время экскурсии президент Украины вспомнил, что в отдельной комнате его кабинета есть один «прикол», и предложил журналистам взглянуть на него. Глава государства проводил корреспондентов в небольшую комнату, в которой стояли парикмахерские кресло и умывальник. «Это прикольная вещь», — сказал Зеленский, добавив, что сам он не собирается ей пользоваться, потому что душ можно принять и дома.

Ранее Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан в Мариуполе — так он сделал вид, что сбегает от окруживших его людей. Позже за президентом повторил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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