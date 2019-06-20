Порносайт дал людям шанс сделать предложение на глазах у миллионов

Сайт YouPorn предложил пользователям возможность сделать предложение руки и сердца партнеру на своем ресурсе. Об этом пишет Metro.

Видео предложения будет транслироваться на порносайте на протяжении 24 часов. Его получат возможность увидеть 20 миллионов юзеров.

Чтобы осуществить такую задумку, необходимо одержать победу в конкурсе. Для участия необходимо подать заявку на сайте YouPorn. В ней человеку нужно описать, почему именно он достоин сделать предложение через ресурс. Конкурс продлится до 18 июля.

Вице-президент компании считает, что такой момент в жизни пары станет незабываемым. «Что может сделать вашу любовную историю более уникальной, чем предложение на глазах у миллионов людей на одном из самых популярных сайтов?» — отметил он.

Ранее, в ноябре 2018 года, YouPorn предложил звезде ситкома «Друзья» миллион долларов за съемку в порнопародии.

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