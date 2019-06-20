Порошенко заявил о создании нового «спецназа» против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter-аккаунте, что его партия «Европейская солидарность» — это новый спецназ против России.

По словам политика, партия баллотируется на выборы в Верховную Раду, чтобы «не допустить реванша пророссийских сил» и добиться вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

«Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. "Европейская солидарность" — это политический спецназ, который способен защитить наше государство!» — заключил Порошенко.

«Европейская солидарность» — это бывший «Блок Петра Порошенко». Экс-президент возглавил ее 31 мая. Согласно последнему опросу, на предстоящих выборах в Раду 21 июля партию Порошенко готовы поддержать 8,3 процента украинцев.

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