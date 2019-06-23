«Худшая мать Великобритании» нашла работу и быстро потеряла ее

Британка Карен Мэтьюз, известная похищением собственной дочери и прозвищем «худшая мать Великобритании», устроилась на работу к пожилой паре сиделкой, но ее уволили из-за близких отношений с мужем клиентки. Об этом пишет Mirror.

Пожилая пара встретила Мэтьюз на службе в церкви. Они знали о ее прошлом, но пожалели и взяли к себе на работу сиделкой. 65-летняя женщина не могла заниматься домом после того, как выписалась из больницы, поэтому им требовалась помощь с уборкой и готовкой. Первое время все шло хорошо, но скоро жена стала подозревать между Мэтьюз и мужем нечто большее, чем профессиональные отношения. Она уволила Мэтьюз.

70-летний мужчина подтвердил увольнение сиделки, но подчеркнул, что между ними была только дружба. «Они платили ей за то, чтобы она приходила каждый день заботиться о женщине и выполнять работу по дому. Поначалу все было прекрасно, и пара была рада помощи, но скоро началось напряжение», ― рассказывает Mirror близкий к семье источник.

Карен Мэтьюз стала известна в 2008 году, когда была осуждена за похищение собственной дочери Шенон Мэтьюз и препятствие ходу следствия. Поиски ребенка заняли 24 дня, а правительство Великобритании потратило на них более пяти миллионов фунтов стерлингов. Это был самый масштабный розыск в истории Великобритании.

Девочку нашли у друга Мэтьюз Крега Мигана. Оказалось, что все это время женщина знала местонахождение дочери и организовала похищение ради денег. Мигана осудили не только за похищение, но и за хранение детской порнографии, никак не связанной с происшествием.

У Мэтьюз есть еще семь детей от разных мужчин. Официально известно только о пяти отцах. Женщину окрестили «худшей матерью Великобритании».

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