Соловьев назвал идиотизмом повышение цен в Грузии для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал в Twitter повышение цен в грузинских кафе для россиян.

«Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации», — написал он.

Вечером 22 июня стало известно, что несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей. Стоимость блюд для россиян возросла сразу на 20 процентов. Так заведения ответили на «оккупацию» Москвой 20 процентов грузинской территории — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

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20 июня в Тбилиси начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате столкновений с полицией пострадали сотни человек, толпу разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Протесты были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После волнений в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Позже запрет распространился и на грузинских авиаперевозчиков.

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