В США рассказали о риске ядерной войны

Новое оружие Индии приближает мир к ядерной войне, считает журнал The National Interest.

По мнению американского издания, даже неудачные испытания гиперзвуковой системы HSTDV с использованием ракетной платформы «Агни-1» являются «еще одним шагом к началу ядерной войны с Пакистаном». На стратегическом уровне, отмечает автор, это гиперзвуковое оружие «действительно является страшным».

Отмечается, что для достижения гиперзвуковой скорости Индии достаточно добиться величины в пять чисел Маха (для сравнения приводятся данные о российском оружии «Авангард» со скоростью в 20 чисел Маха). По мнению автора, авиабазы и авианосцы можно будет уничтожить массовым залпом неуловимых ракет. С их помощью возможно уничтожить ядерный потенциал противника одним ударом.

Автор подчеркивает, что расстояние между столицами государств — Нью-Дели и Исламабадом — составляет около 400 миль (примерно 650 километров), поэтому ракета сможет долететь до цели за несколько минут.

В конце статьи отмечается, что знание того, что Индия обладает гиперзвуковым оружием, может заставить Пакистан побудить сделать нерациональный выбор в дилемме «применить все или потерять все» ядерное оружие.

В июне индийские СМИ писали, что испытания провалились, так как «Агни-1» не смогла достичь планируемой высоты. Предполагалось, что гиперзвуковой модуль должен был на высоте 30 километров отделиться от ракеты-носителя и перейти в автономный полет.

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В марте специалисты Национального центра атмосферных исследований США и Ратгерского университета выразили мнение, что даже если будет запущена только часть имеющихся у Индии и Пакистана ядерных ракет, это серьезно повлияет на глобальный климат, вызовет потери урожая и повсеместный голод.

Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром произошел воздушный бой.

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