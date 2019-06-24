Рогозин показал котлован

@Rogozin / Twitter

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик с котлованом.

«А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей», — написал менеджер.

Предыдущий твит главы госкорпорации был также посвящен «Ангаре». «В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы "Центра Хруничева" в Москве и Омске готовят несколько РН [ракет-носителей] "Ангара" тяжелого и легкого класса к продолжению летных испытаний. С 2022 года в Омске будем делать по четыре "Ангары А5", а с 2024-го — не менее восьми тяжелых и двух легких РН в год», — сообщил гендиректор.

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В мае 2018 года Рогозин, возглавив «Роскосмос», немедленно призвал предприятия госкорпорации найти применение ракетам семейства «Ангара».

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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