Крокодил напал на женщину с ребенком и убил их

В замбийской провинции Мучинга крокодил убил двух человек. Об этом сообщает Zambia Reports.

31-летняя женщина вместе с годовалым ребенком отправились за водой на реку Лунагва. Предположительно, их утащил крокодил. По словам комиссара полиции провинции Мучинга Джоэла Ньянсе (Joel Njanse), поиски тел погибших продолжаются. Местные власти обратились за помощью к Департаменту дикой природы и национальных парков (DNPWL) и планируют в дальнейшем расследовать инцидент.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Риау на острове Суматра крокодил убил и съел мужчину. Местные жители начали поиски пропавшего и нашли на берегу сначала части человеческого тела, а потом и крокодила, который лежал возле останков фермера. Они убили рептилию, вспороли ей брюхо и обнаружили внутри человеческие руки и ноги.

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