Растущим коммунальным долгам москвичей нашли объяснение

Ресурсопоставляющая компания «Мосэнергосбыт» опубликовала на своем официальном сайте пресс-релиз, разъясняющий причины растущей коммунальной задолженности москвичей.

По информации компании, деньги часто не зачисляются вовремя на лицевые счета горожан, поскольку те пользуются сторонними платежными агентами. «В абсолютном большинстве случаев [незачисления внесенных денег на счет] оплата осуществлялась через терминалы и в точках обслуживания организаций, с которым у АО "Мосэнергосбыт" отсутствуют договорные отношения по приему платежей», — говорится в сообщении компании.

В «Мосэнергосбыте» подчеркнули, что такие задержки по внесению оплаты иногда достигают нескольких недель и даже месяцев, в результате чего москвичи становятся систематическими должниками за ЖКУ. В этом случае могут начисляться пени, проводиться меры по взысканию долгов, а также приостанавливается выплата субсидий на оплату коммунальных услуг.

Коммунальщики составили список рекомендаций по оплате предоставляемых ими услуг. В число надежных способов они включают оплату в личном кабинете клиента, на официальном сайте компании или через ее мобильное приложение, а также в клиентских офисах «Мосэнергосбыта».

Ранее о росте количества системных неплательщиков за ЖКУ в своем регионе сообщали уральские судебные приставы. По информации силовиков, десятки жителей Нижнего Тагила отказываются оплачивать как «коммуналку», так и банковские кредиты по идеологическим причинам: они называют себя гражданами СССР, свободными от подобных обязательств.

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