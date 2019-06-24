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Выбрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года

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Милан

Милан и Кортина-д'Ампеццо примут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии МОК в Лозанне. Итоги голосования озвучил президент комитета Томас Бах. На проведение зимней Олимпиады также претендовал шведский Стокгольм. Ранее заявки отозвали японский Саппоро, канадский Калгари, австрийский Грац, швейцарский Сьон и турецкий Эрзурум.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Зимние Олимпиады проходили в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году и в Турине в 2006 году, летние Игры состоялись в Риме в 1960-м.

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