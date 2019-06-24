Молодые россияне сочли необязательным платить налоги

Выпускники школ не знают, что уплата налогов ― это обязанность каждого россиянина. Как сообщает «Интерфакс», это стало известно из первых результатов ЕГЭ по обществознанию.

Экзамен прошел 10 июня, сейчас получены первые результаты. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что, судя по ним, у выпускников проблемы со знаниями о налогах в России.

Также он отметил, что школьники не понимают устройство и структуру государства, не разбираются в функциях ветвей власти и не знают даже названий высших органов власти. «Многие путаются в различии и значении функции законодательной и исполнительной ветвей власти, разделении полномочий между федеральными органами и уровнем субъектов РФ», ― прокомментировал Кравцов.

Ранее 21 июня министр образования Подмосковья рассказала, что более 400 выпускников региона набрали 100 баллов по ЕГЭ. Среди них 25 человек получили самый высокий балл сразу по двум предметам. Она поздравила школьников с высоким результатом.

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