Охотники на наркодилеров попались на похищениях 22 россиян

В Приморский краевой суд передано для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шести участников преступной группы, занимавшейся вымогательством и похищением торговцев наркотиками. Об этом сообщили «Интерфаксу» в управлении Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Обвиняемые — жители Владивостока, среди них бывший заместитель начальника отдела управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России по Приморскому краю.

По версии следствия, банду создал в 2014 году ранее судимый за вымогательство приморец. Он с сообщниками под видом сотрудников ФСКН похищал людей, которые, по его мнению, торговали запрещенными веществами.

Бандиты предъявляли жертвам муляжи служебных удостоверений, насильно привозили их в помещения, якобы служебные кабинеты. Там на заложников оказывали давление, сообщая им о доказательствах незаконной деятельности, и вымогали у них деньги. Похищенные, опасаясь уголовной ответственности и насилия, отдавали выкуп и сдавали других наркодилеров.

С 2014 по 2015 год в Приморье участники ОПГ похитили 22 человека. По данным следствия, наркополицейский также подбросил героин одному из заложников, которого потом незаконно привлекли к уголовной ответственности.

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