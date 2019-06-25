«Батюшку со свастикой» заподозрили в растлении малолетних

В Белоруссии возбуждено новое уголовное дело в отношении священника из деревни Гатово (Минская область) Константина Бурыкина, более известного как «батюшка со свастикой». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета республики Юлия Гончарова, пишет во вторник, 25 июня, TUT.BY.

По ее словам, речь идет о преступлении против половой неприкосновенности малолетнего. «Какие-либо детали по этическим соображениям разглашаться не будут», — добавила собеседница издания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РБ («Насильственные действия сексуального характера»). Виновному может грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

Бурыкина задержали в 2016 году после того, как, по словам родственников, он «перешел кому-то дорогу» в возглавляемой им Белорусской федерации пауэрлифтинга (БФП). В ходе расследования всплыла информация о том, что священник хранил дома файлы с военной хроникой Третьего рейха, носил на руке (по другим данным, на груди) татуировку с символикой фашизма, а в его рабочем кабинете висела люстра в форме свастики.

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В ходе допроса он рассказал, что в 2000 году был назначен духовным наставником российской неонацистской полувоенной организации «Русское национальное единство» (РНЕ), которая ставит своей целью восстановление исторической России — Великой, Малой и Белой Руси — как национального государства. «Проводил с ними духовные беседы, встречи, крестил, венчал. (…) Ничего зазорного сразу не увидел, а потом мне показалось, что они стали деструктивными. (...) Мы с ними прекратили контакт», — вспоминал священник. В результате в 2017 году Бурыкина признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и приговорили к трем годам тюрьмы.

Спустя два года, в апреле 2019-го, против арестанта было возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 211 УК РБ («Присвоение либо растрата»). Ему вменяют присвоение вверенных финансовых средств в крупном размере: по версии следствия, в 2014—2016 годах он, будучи замглавы БФП, потратил на личные нужды часть денег, предназначавшихся на командировки спортсменам. Ущерб оценили в 17,5 тысячи белорусских рублей (около 538 тысяч рублей), заключенному грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что сана священнослужитель лишен не был — его лишь временно отстранили от служения.

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